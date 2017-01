Protest tegen Haagse windmolen breidt uit

Een advocaat onderzoekt al of het mogelijk is een claim in te dienen bij de gemeente Den Haag voor zulk smartengeld.



De windmolen staat op Haags grondgebied langs de A4 bij het Prins Clausplein, maar alleen bewoners van L'dam-Voorburg kijken er tegen aan. Ze voelen zich volledig genegeerd door de gemeente Den Haag, ook door gebrek aan communicatie. Protesten van hun eigen gemeente tegen de windmolen liepen vorig jaar stuk bij de Raad van State.



De windmolen is de afgelopen dagen getest. Hij gaat naar verwachting volgende week echt draaien. Volgens omwonende Coen van Schie ging het bij de test om 'een uurtje overdag en één nacht'. ,,De wind stond niet onze kant op, daardoor hoorden we het draaien niet.''



Ook de politiek in L'dam-Voorburg bemoeit zich nu met de kwestie. De lokale partij Gemeentebelangen, coalitiepartner, stuurde een nieuwjaarsgroet naar de gemeente Den Haag met de tekst 'Wij wensen u veel tegenwind' bij een foto van de Haagse windturbine.