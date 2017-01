Protestmars 'Women's March' voert door Den Haag

De Women's March startte vandaag in Den Haag om 13.30 uur vanaf het Malieveld. De mars voerde via de Amerikaanse ambassade weer terug naar het Malieveld.



De organisatie van de Woman's March in Den Haag laat weten met de mars - in aanloop naar de Nederlandse verkiezingen in maart - een tegengeluid tegen diverse vormen van ongelijkheid te willen laten horen. Ongelijkheid in het algemeen, maar in het bijzonder de ongelijke behandeling van vrouwen. ,,Wij spreken de zorgen uit over groeiende ongelijkheid, toenemende spanningen in de maatschappij en het afnemen van het vertrouwen in elkaar en in de politiek'', zo laat de organisatie via Facebook weten.



Aanleiding voor de mars is volgens de organisatie de onvrede die in Amerika heerst sinds het moment dat Trump tot president verkozen is. ,,Er heerst veel onvrede. Ook in Nederland herkennen we deze onrust'', aldus de organisatie. Met de mars hoopt de organisatie de leden van de Tweede Kamer te kunnen aanmoedigen om zich in te zetten voor een samenleving waarin mensen elkaar kunnen vertrouwen, waarin mensen met elkaar in gesprek blijven gaan en waarin iedereen op een respectvolle manier wordt behandeld.