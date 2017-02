Provincie maakt korte metten met plannen voor strandhuisjes

Volgens de provincie passen de strandhuisjes niet binnen het huidige kustbeleid en kan het schadelijk zijn voor de kustveiligheid en de natuur in het gebied. De huisjes zouden de natuurlijke dynamiek verstoren.



De rechter besloot in december dat er geen vergunningen mochten worden verstrekt voor de Kijkduinse huisjes, maar het Haagse stadsbestuur besloot toen voorbij te gaan aan dit vonnis en de vergunningen wel te verstrekken. De provincie had toen al laten weten dat dit in strijd zou zijn met het Kunstpact, zo blijkt uit antwoorden aan de Haagse fractie van GroenLinks. ‘Op basis van een overleg is door de provincie aangegeven dat de gemeentelijke vergunningverlening niet pas binnen het provinciale beleid en de bijbehorende regelgeving’, meldt Zuid-Holland daarover.



De fractievoorzitter van GroenLinks Arjen Kapteijns reageert verbouwereerd op het feit dat er contact is geweest tussen de gemeente en de provincie. ,,Wethouder Revis schetste een heel ander beeld en gaf aan dat de vergunning in overleg met de provincie is verleend. Dit verhaal deugt niet.’’ Hij juicht dan ook toe dat de provincie ingrijpt. ,,Het is volkomen terecht dat de provincie korte metten maakt met de plannen van de gemeente.’’