Prullenbak van MOODS handig in het huishouden

Plastic flesjes die geen ruimte meer innemen in je prullenbak en geen eindeloze rijen vuilniszakken meer voor de deur. Dit zagen de oprichters van MOODS, technische bedrijfskundestudenten van de Haagse Hogeschool, voor zich toen ze een prototype maakten van een versnipperende prullenbak.



Het resultaat, de Chipper, is duurzaam én efficiënt. Het is een prullenbak die al het plastic afval verpulvert wanneer het erin wordt gegooid. De Chipper moet wel aangesloten worden op een stopcontact.



Volume

Jorn Zwetsloot is een van de ondernemers uit het studentenbedrijf. ,,Omdat plastic afval veel volume heeft, wordt er zo veel efficiënter omgegaan met de ruimte in de prullenbak'', legt hij uit. Het afval wordt zuiniger opgeruimd en zo zijn er minder vuilniszakken nodig. ,,Steeds meer mensen willen duurzaam leven, dus dit is een stap in de goede richting'', vindt Zwetsloot.



De Chipper staat nog in de kinderschoenen, maar MOODS ziet de toekomst rooskleurig in. ,,Ik denk dat deze prullenbak echt een toevoeging kan zijn voor een huishouden'', aldus Joshua Moonen, een ander lid van MOODS.



Het prototype oogt anders dan de Chipper er uiteindelijk uit moet komen te zien. ,,Maar we komen er wel'', verzekert Moonen. De halve finales zijn in mei en MOODS is zich aan het voorbereiden. Het winnende bedrijf mag zichzelf Student Company van het jaar noemen.



Als MOODS wint, is het streven om rond september de eerste Chippers te verkopen. Dat moet dan gebeuren via www.moods.earth