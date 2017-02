Publiek Wilde Westen op tribune van De Appel

In de loods wordt hard en lawaaierig gewerkt, aan de kleedkamer, toiletten en garderobe. Aan de zijkant staan stoelen, nog verpakt in plastic. Dezer dagen wordt de tribune opgezet. De werkers lijken bouwvakkers, maar het zijn acteurs van de nieuwe toneelvereniging Het Wilde Westen. De toneelspelers timmeren, boren en zagen bijna dag en nacht, in hun nieuwe TheaterLoods Westland. "Met uitzondering van de vloer en het gebouw doen we alles zelf, ook de tribunebouw, schilderwerk en elektra", klinkt het trots. Anita Zuidinga en John Rijsdijk waren respectievelijk van de toneelverenigingen Epicentrum en Sint Jan Baptist '93, sinds kort zijn ze 'acterend gehuwd' binnen de nieuwe, gefuseerde theatergroep. Ze vertellen dat zo'n vijftien 'Epi's' en Baptisten al weken gezamenlijk bezig zijn om hun nieuwe toneelonderkomen aan de Hoogwerf in Naaldwijk mooi te maken. Op de plek waar vroeger De Zolder van Epicentrum was gevestigd. "Die vereniging was al bezig met nieuwbouwplannen, na de fusie was het snel duidelijk dat de te fuseren vereniging hier een thuis zou krijgen", legt Zuidinga uit. Daarna ontstond de werktitel 'toneeltunnel', begrijpelijk, omdat het complex oogt als een grote, halve buis. "Van buiten lijkt het een beetje op zo'n vliegtuighangar, die gebruikt worden voor straaljagers", zegt Rijsdijk. Beiden zijn het er nu al over eens dat het gebouw met zijn rode buitenkleur een blikvanger is.

De TheaterLoods Westland - welbewust met een hoofdletter L - is twintig meter lang en elf meter breed, het toneel zeven meter diep. In de zaal komt een oplopende tribune met tachtig plaatsen; het aantal stoelen kan worden uitgebreid tot honderd. Die tribune is historisch, overgenomen van het unieke Haagse theater De Appel dat onlangs is gesloten. "Als eerbetoon krijgt de publieksruimte de naam Appeltribune."



Ambitieus

Het Wilde Westen met zo'n 55 leden is zeer ambitieus. De vereniging gaat ervan uit dat de tunnelloods bijna iedere avond voor repetities zal worden gebruikt. In principe staan er nu jaarlijks minstens vier verschillende toneeluitvoeringen op het programma die minimaal vier keer worden uitgevoerd.



Omdat er door de fusie veel meer leden zijn, wordt het ook mogelijk om grotere stukken en producties te realiseren. Waarbij dan vrijwel alle leden een rol of taak krijgen. De eerste megaproductie is Genesis die op 12, 13, 14, 19, 20 en 21 mei wordt uitgevoerd. ,,Een theaterproductie, onder leiding van regisseur Kees Stolze, die 4,5 tot 5 uur duurt. Met twee pauzes waarin er ook gegeten gaat worden."



In de toekomstige programmering worden natuurlijk ook kleinschalige toneeluitvoeringen opgenomen. Daarnaast gaat het nieuwe theater gastvrij huis bieden aan allerlei andere podiumkunsten, ook met dans, zang of ballet.



Financieel en zakelijk is de TheaterLoods behoorlijk op orde, maar de verkoop van 'bouwstenen' à 250 euro gaat gewoon door. Verder is men ook nog op zoek naar sponsoren.