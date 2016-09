Puntjes op de i bij generale repetitie vissersopera

De generale repetitie van de nieuwe vissersopera De Vloek op Scheveningen was gisteravond in het Zuiderstrandtheater in de gelijknamige badplaats. Zo'n tweehonderd mensen kwamen samen om voor de laatste keer te oefenen. Vanavond is de eerste try-out in het theater. Morgen gaat het stuk in première.



Binnen drie uur werd het hele stuk gespeeld en een aantal scènes overgedaan, zoals het hoort bij een generale repetitie. Schrijver Sjaak Bral is tevreden. ,,Ik heb het de afgelopen weken echt tot leven zien komen. Je schrijft zo'n stuk, maar dan moet het nog worden uitgevoerd.''



Bedreigend

De cabaretier staat meestal in zijn eentje op het podium. Hij moest dan ook even wennen toen er plots bijna 200 man in kostuum om hem heen stond. ,,Ik heb nog nooit zoveel Scheveningers om mij heen gehad, dat is best bedreigend'', grapt hij.



In het stuk speelt Bral meerdere rollen. ,,Maar ik sta in totaal maar zeven minuten op het podium.'' Andere acteurs die voorbijkomen zijn onder meer Miranda van Kralingen en Ernst Daniel Smid. De voorstelling gaat over het verleden, het heden en de toekomst van Scheveningen.