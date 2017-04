PvdA op de bres voor thuis- en daklozen in Zoetermeer

De fractie heeft het college gevraagd of deze signalen kloppen en of er aanleiding is om in Zoetermeer zelf meer opvangplaatsen te creëren.

Zoetermeer heeft zelf geen nachtopvang voor dak- en thuislozen. Ze kunnen terecht bij het Centraal Coördinatiepunt in Den Haag. ,,Wij hebben van diverse hulpverleners vernomen dat als een cliënt bij het CCP aan het loket staat, er regelmatig gezegd wordt: ga maar weer terug naar Zoetermeer, we zitten vol", zegt fractievoorzitter Margot Kraneveldt.



De PvdA wil graag weten of de signalen kloppen. Kraneveldt: ,,De PvdA wil weten wat de regionale afspraken zijn, hoeveel dak- en thuislozen er in Zoetermeer zijn en hoe groot de behoefte aan opvang eigenlijk is."