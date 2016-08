PvdA: weg met 'beste meneer of mevrouw'

Beste meneer of mevrouw. Het lijkt een alledaagse aanhef, maar voor transgenders - 'honderden in Den Haag' volgens de PvdA-fractie - is het een nare binnenkomer. Deze groep voelt zich niet thuis bij meneer of mevrouw.



Daarom moet de gemeente af van onnodige geslachtsregistratie, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor de vuilophaaldienst. En in communicatie van de gemeente moet gewoon de voor- en achternaam komen te staan, als het aan de PvdA ligt.



Baldewsingh wil kijken naar de formulieren, maar aanschrijven met de voor- en achternaam ziet hij niet zitten, schreef hij eerder op vragen van de PvdA. Hagenaars aanschrijven met hun geboortenaam zou 'klantonvriendelijk' zijn. Daarbij hoort beste meneer of mevrouw bij 'onze cultuur', schreef de wethouder. Baldewsingh ziet wel mogelijkheden voor iedereen die niet als man of vrouw in het systeem wil: dan schrijft de gemeente gewoon meneer/mevrouw.



'Dieptepunt'

Dat is een 'dieptepunt', vindt PvdA-raadslid Bülent Aydin: ,,Hiermee sla je de plank volkomen mis. Dat roept de vraag op of de beantwoording van onze vragen wel serieus is gedaan.'' In een set vervolgvragen doet de PvdA een nieuwe poging om genderregistratie zoveel mogelijk af te schaffen.



Den Haag moet naar Amsterdam en Utrecht kijken, vindt de PvdA. ,,Daar maken ze echt werk van optionele sekseregistratie'', zegt raadslid Lobke Zandstra.