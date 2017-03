PVV-aanhang Haagse regio steunt Wilders 'on air'

Ze willen niet met hun naam in de krant, want 'je wordt er in Nederland toch op afgerekend dat je PVV stemt'. Met de actie die volgens de initiatiefnemers brede steun heeft van de PVV-aanhang in Den Haag en omgeving, hebben ze met 'Wilders on air' letterlijk lucht gegeven aan hun instemming met de uitspraak van Wilders 'genoeg is genoeg'.



,,Wij willen dat het anders gaat in Nederland. Wat ons ook vreselijk stoort is de ondemocratische opstelling van de rest van de partijen om nu al de PVV uit te sluiten. Terwijl ze zelf de mond vol hebben dat Wilders groepen uitsluit.''



Mee eens

Eigenlijk was het de bedoeling om het vliegtuig met spandoek morgen, de dag voor de verkiezingen de lucht in te laten gaan. ,,Maar toen zei de vliegmaatschappij op Rotterdam Airport, waarom doe je het niet op zondag met de CPC, dan zijn er veel mensen op de been'', zegt een van de initiatiefnemers. Hij zat zelf 's middag bij de Sluis in Leidschendam en zag het vliegtuig daar over komen. ,,Niemand reageerde raar. Mensen waren het er gewoon mee eens.''



Wilders zelf reageerde enthousiast, zegt de Leidschendam-Voorburger die betrokken was bij de actie. ,,Op Facebook en op Twitter heeft hij ons bedankt. We hadden de actie ook van te voren bij hem aangemeld.'' De initiatiefnemers zeggen zondag voor take-off nog met de politie in Rotterdam te hebben gebeld omdat ze geen problemen wilden veroorzaken in het kader van de Turkse demonstranten in de stad. ,,Maar het was geen bezwaar.''



Zal wel een tonnetje hebben gekost? De initiatiefnemers komen niet meer bij over de vraag. ,,Zevenhonderd euro heeft het ons gekost.''