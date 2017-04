PVV dient motie in bij spoeddebat over paasviering Haagse scholen

UpdateDe Haagse gemeenteraad praat vanavond over de viering van Pasen op Haagse basisscholen. Partijen willen uitleg van het college over het bericht dat christelijke scholen de invulling van het paasfeest aanpassen.

,,Wat is er mis met Pasen? Wat is er mis met onze cultuur?'' vroeg PVV'er Elias van Hees zich zojuist af. Zijn partij heeft een motie ingediend. Er moet volgens hem geïnventariseerd worden hoe het feest in Den Haag wordt gevierd. Die motie kreeg echter geen enkele steun vanavond.

Aanpassing

Volgens verschillende schoolleiders is het in multiculturele wijken beter om de viering aan te passen aan voornamelijk niet-christelijke leerlingen. Zo wordt op de protestantse school O3 bij de paaswandeling het bovenste deel van het kruis afgebroken als islamitische leerlingen niet met een christelijk symbool willen rondlopen. PVV-raadslid Elias van Hees was daarover eerder deze week fel: ,,Die onderwijsbestuurders verkiezen de islam boven pasen. Dit is geen gebaar, maar een grote knieval.''

'Het symbool van het geloof'

Het CDA was eveneens kritisch: ,,Het kan niet de bedoeling zijn dat christelijke scholen hèt symbool van het christelijke geloof verwijderen. Dat klinkt toch als de omgekeerde wereld'', zei CDA-fractieleider Daniëlle Koster. ,,Als blijkt dat ouders en leerlingen moeite hebben met elementen van de christelijke identiteit, zal de school het gesprek moeten aangaan met deze ouders of hun kind wel op zijn plaats is op de school.''