PVV dreigt met breuk Legolandcoalitie: 'Dit is een rare gang van zaken'

,,Geen handtekening van Merlin betekent wat ons betreft niet ontwikkelen'', waarschuwt PVV-raadslid Daniëlle de Winter. ,,De wethouder Revis en Klein beloofden dat het contract met Merlin in april rond zou zijn, maar nu laat Merlin dit nog steeds in de lucht hangen. Dan is het raar om met zoveel onzekerheid toch alvast 'op hoop van zegen' met de herontwikkeling te starten.'' De PVV wil donderdag een spoeddebat hierover tijdens de laatste raad voor het zomerreces.

Crisis

Zonder de PVV is er waarschijnlijk geen meerderheid voor Legoland in Scheveningen. Gisteren moesten Revis en Klein aan de raad melden dat Legoconcern Merlin nog altijd niet definitief heeft toegezegd dat de Scheveningse dependance van Legoland er komt. Wel wil het college doorgaan met de voorbereidingen ter plekke, omdat er voldoende vertrouwen is dat het doorgaat. De aandeelhouders van Merlin zeggen, aldus het college, naar verwachting in de zomer 'ja' of 'nee' tegen het voornemen om in Scheveningen een Legoland Discovery Centre te openen.