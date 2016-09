PVV wil alsnog arrestaties vechtpartij Benoordenhout

Bij de vechtpartij gisteren, tussen scholieren van 16 à 17 jaar, zijn er geen gewonden gevallen en is er niemand aangehouden. Volgens raadslid André Elissen is het onbegrijpelijk dat de politie niet heeft opgetreden tegen de 'raddraaiers'. ,,Er was overduidelijk sprake van een ernstige verstoring van de openbare orde en openlijke geweldpleging.''



De PVV wil dat de politie het 'zero-tolerance'-beleid hanteert bij dit soort incidenten. ,,Wat de PVV betreft mag én kan dergelijk gedrag niet onbestraft blijven en wordt er alsnog overgegaan tot het verrichten van arrestaties. De politie dient gezag en autoriteit uit te stralen en op te treden.''



Vechtpartij

De circa 50 scholieren gingen gisteren massaal op de vuist na een uit de hand gelopen huisfeestje afgelopen weekend. Op social media wordt gesuggereerd dat er vandaag of zaterdag een tweede ronde komt. Daarom heeft het Maerlant-Lyceum een slot op de deur gehangen, zodat leerlingen in de pauze niet naar buiten kunnen.