Raad van State niet overtuigd van islamschool

Om die reden wijst de Raad vandaag een spoedverzoek voor financiering van een nieuwe islamitisch-hindoeïstische school in Den Haag van de hand. In ieder geval meent de Raad dat Ozonlaag niet zonder meer potentiële moslimleerlingen kan optellen bij leerlingen met een hindoeïstische achtergrond.



Voorzitter S. Atasoy van de Stichting Ozonlaag telde die leerlingen wel bij elkaar op om op die manier in aanmerking te komen voor onderwijsgelden van het ministerie van Onderwijs (OC&W). Immers, zonder positief bekostigingsbesluit kan Ozonlaag niet bij de gemeente Den Haag aankloppen voor de huisvesting van de nieuwe school voor mavo en vwo.



De Raad is het met de staatssecretaris van Onderwijs eens dat in dit concrete geval je niet zomaar leerlingen van dermate verschillende religieuze achtergronden bij elkaar kan optellen. En dat heeft Ozonlaag wel nodig omdat ze alleen op basis van het tellen van leerlingen met een islamitische achtergrond niet aan de zogenoemde bekostigingsnorm toekomt.



Tegenvaller

De uitspraak is een tegenvaller voor Atasoy. Hij wees er eerder tijdens de rechtszaak op dat bijvoorbeeld het Tjalling Koopmans College wel onderwijsgelden voor nieuwe scholen heeft gekregen door uiteenlopende richtingen bij elkaar op te tellen. Bijvoorbeeld islamitische en gereformeerde leerlingen.



Later dit jaar volgt de bodemzaak en duikt de Raad van State dieper in deze nieuwe schoolstrijdkwestie.