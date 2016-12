Raad van State: sluiting van De Karavaan was terecht

In een defintieve uitspraak stelt de Raad dat onomstotelijk is bewezen dat er op 7 juli 2014 een man met een rugzak vol drugs in de strandtent rondliep. Die had van alles bij zich, hasj, XTC-pillen, amfetamine en vermoedelijk heroïne.



Hoewel de uitbaters niets met de vermoedelijke drugsdealer te maken hadden, zijn zij toch verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in hun club.



Toelatingsbeleid

De burgemeester zei eerder dat de Beachclub een langere sluiting had kunnen voorkomen als zij een strenger toelatingsbeleid had gehad, zoals detectiepoortjes en snuffelhonden. Volgens de uitbaters was dat niet te doen en hebben zij er alles aan gedaan om drugsdealers uit hun strandtent te houden. Bovendien wezen zij erop dat de man met de rugzak nooit voor het dealen in drugs is vervolgd, laat staan veroordeeld.



Het helpt hen niets, want de Raad van State is het eens met het strenge Haagse sluitingsbeleid. De burgemeester sloot de Beachclub ook om te voorkomen dat het een naam krijgt dat je daar wel al dan niet stiekem in drugs kan handelen. In ieder geval kunnen de uitbaters na deze uitspraak een succesvolle schadeclaim bij de burgemeester wel vergeten.