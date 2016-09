Raadzaal samen met supermarkt in pand

Het ingrijpende plan is bedacht door een 'buurman' van het betrokken pand in de Voorburgse Herenstraat, projectontwikkelaar Rob Waaijer.



Het college is enthousiast over het plan waarin ook een parkeergarage is opgenomen en woningen. De gemeenteraad moet zich er nog over uitspreken.In Leidschendam-Voorburg wordt al langer nagedacht over een 'stoelendans' met gebouwen in het historische centrum van Voorburg, meer specifiek de Herenstraat.



De te kleine raadzaal is daar nu ondergebracht in het weliswaar schitterende Huize Swaensteyn, maar voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.



Daarnaast zit de gemeente met vier niet functionerende of lege panden in dezelfde straat. Het ei van Columbus lijkt nu een nieuwe raadzaal in Herenstraat 42, waarin ook supermarkt Hoogvliet nieuwbouw gaat krijgen en waar woningen bij kunnen worden gebouwd. En op de plek in de Herenstraat waar de super nu zit, kunnen - na sloop - woningen komen.



Naar het leeg komende Huize Swaensteyn wil het Museum Swaensteyn verhuizen, dat nu te klein is behuisd aan de overkant. Dat pand kan dan worden verkocht.Over wat het allemaal gaat kosten, wil verantwoordelijk wethouder Frank Rozenberg (GBLV) uit overwegingen van onderhandelen geen mededelingen doen. ,,Maar volgens de eerste berekeningen kan het worden gefinancierd met de verkoop van panden die we niet meer gebruiken in de Herenstraat. Het opknappen van de huidige raadzaal gaat net zo veel kosten als een nieuwe'', zegt Rozenberg.