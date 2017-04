Raamweg-app geeft seintje bij hinder op de weg

De applicatie is beschikbaar voor iOS, Android en Windows.



Sinds de werkzaamheden aan het riool onder de belangrijke verkeersader zijn begonnen op zondagavond 26 maart valt de overlast voor Hagenaars en forenzen vooralsnog mee. Dat komt wellicht ook omdat 'enkel' het stuk Raamweg tussen de Javastraat en de Groenhovenstraat, en dan alleen de rijbanen richting A12, is afgesloten. De rijbanen richting Scheveningen kunnen nu gewoon bereden worden.



Dat is overigens vanaf komende vrijdag (vanaf 20.00 uur) tot en met maandagochtend 10 april (06.00 uur) anders, want dan is de Raamweg in beide richtingen afgesloten. Ook in het weekeinde hierna, tijdens Pasen dus, is de Raamweg in het geheel verboden gebied voor gemotoriseerd verkeer.



De gemeente Den Haag heeft altijd gezegd dat fase 2 van de werkzaamheden het pittigst zullen zijn voor het verkeer. Fase 2 begint op 24 april en loopt tot en met 23 juni. De Raamweg zit dan tussen de Javastraat en de Laan Copes van Cattenburch helemaal dicht en de Koningskade is dan richting Scheveningen afgesloten.