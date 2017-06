Raamweg vandaag vanaf 18.00 uur open

Arrestante breekt hand agent: werkstraf geëist

15:10 Een vrouw die op 3 september vorig jaar in Den Haag betrokken was bij een verkeersongeval, zou bij haar arrestatie de hand van een agent hebben gebroken. De vrouw hoorde gistermiddag bij de Haagse rechtbank tachtig uur werkstraf eisen wegens 'wederspannigheid'. Ook zou ze de agent 2400 euro smartengeld of schadevergoeding moeten betalen.