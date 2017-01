Rachid waagt een riskant gokje

,,Ik ga ervan uit dat ik het word. Ik ken de dossiers, ik ken de stad, ik ken de raadsleden, de wethouders.''



Het was geen overdreven bescheiden kandidatuur van D66-raadslid Rachid Guernaoui vorige maand in deze krant. Na acht jaar in de gemeenteraad wil hij wethouder Ingrid van Engelshoven opvolgen als ze naar de Tweede Kamer vertrekt volgende maand. Dolgraag zou Guernaoui het laatste coalitiejaar op het collegepluche afmaken. Zijn boodschap: jullie kunnen niet om me heen.



Guernaoui's aanpak is riskant. De open sollicitatie wekte wrevel. En D66-fractieleider Robert van Asten - ook lid van de sollicitatiecommissie - leek vooraf weinig kansen te zien voor zijn fractiegenoot: ,,Het profiel van bestuurder heb je logischerwijs niet in de raad zitten'', zei hij over de ideale opvolger van Van Engelshoven. Een minnetje voor Guernaoui, zou je denken.



Toch probeert hij het. Guernaoui is een van de negen sollicitanten. Maandag komt de selectiecommissie met twee namen naar de achtkoppige Haagse D66-fractie. Die kiest vervolgens één kandidaat om aan de raad voor te leggen.



De D66-raadsleden houden desgevraagd hun kaarten nog tegen de borst. Ze willen eerst weten met wie de commissie op de proppen komt. Op het stadhuis wordt gefluisterd dat Guernaoui de helft van de stemmen al binnen heeft.



Maar zelfs als die koninklijke weg geblokkeerd is, zijn er kansen. Via de 'Rotterdamroute' bijvoorbeeld, zoals hij zelf al in de wandelgangen al zou hebben gememoreerd. ,,Dat is dan een grap, maar er zit een serieuze ondertoon in'', zegt een raadslid.



Vaak volgt de gemeenteraad bij de stemming over een wethouderspost de voordracht van de partij. Een kwestie van fatsoen, luidt de consensus. In Rotterdam lobbyde Leefbaar Rotterdam-fractieleider Ronald Schneider in 2014 in het diepste geheim binnen én buiten de fractie voor steun. Met succes: Schneider kreeg meer stemmen dan de voorkeurskandidaat. En hij is nog altijd wethouder.