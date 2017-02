'Radar Love is eigenlijk ook een bluessong'

Cesar Zuiderwijk heeft er duidelijk zin in. De bekendste drummer van Nederland maakt zaterdagmiddag graag zijn opwachting op het Bluesfestival in Delft, waar hij een drumclinic verzorgt en gaat jammen met docenten van Rootz muziekschool. ,,Ik hou van improviseren'', zegt Zuiderwijk. ,,Ik kijk gewoon wat er gebeurt. Drummers kunnen een trommel meenemen. Het moet zich spontaan ontwikkelen.''



Maximaal 250 mensen kunnen het gratis toegankelijke evenement in bibliotheek DOK bezoeken. De drumclinic is één van de specials tijdens het festijn, dat wordt omschreven als het grootste indoor bluesfestival van de lage landen. In Delftse zalen en cafés zijn tot en met zondag zeventig concerten te zien. Bijna alle optredens zijn gratis toegankelijk. Bluesfans uit alle delen van het land komen op het festijn af.



Rockband

De vraag rijst wellicht wat Cesar Zuiderwijk op het bluesfestival te zoeken heeft. Sinds mensenheugenis (om precies te zijn vanaf 1970) is Zuiderwijk de drummer van Golden Earring, de succesvolste rockband uit de Nederlandse geschiedenis.



De scheidslijn tussen muzikale genres is echter heel kunstmatig, meent Zuiderwijk, die er een broertje dood aan heeft in een muzikaal hokje te worden gestopt. Rockmuziek wortelt in de blues.



,,Ook het geluid van de Earring is zwaar beïnvloed door zwarte Amerikaanse muziek. Eigenlijk is Radar Love een bluessong'', zegt Zuiderwijk over de wereldhit die is gebouwd op een standaard bluesschema met twaalf maten. ,,In de rockmuziek is de blues nooit ver weg. Zeker voor een drummer is er weinig onderscheid. De ritmes zijn hetzelfde. En rockmuzikanten keren vaak terug naar de blues. Luister maar naar het laatste album van The Rolling Stones.''



In Delft gaat Cesar Zuiderwijk tussen het jammen door ook over zijn eigen wortels praten. In beatstad Den Haag werd hij precies vijftig jaar geleden gevraagd om drummer te worden van Livin'Blues. Zijn stuwende spel is onder meer te horen op Hell's Session, een album uit 1969 dat nog altijd tot de beste Nederlandse bluesplaten wordt gerekend.



Hoe hij bij die band kwam? ,,Ik werd gevraagd,'' zegt Zuiderwijk, een autodidact die als tiener dagelijks vele uren oefende. Met Ringo Starr, Charlie Watts en Buddy Rich als belangrijkste inspiratiebronnen.