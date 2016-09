Rapvideo over hun wijk moet jongeren inspireren

Opnames

Wanneer de teksten de goedkeuring van Umit bedongen hadden, mochten de kinderen met hem mee de studio in en een video opnemen in hun eigen wijk. ,,Voor de meesten was het de eerste keer dat ze een studio van binnen zagen, dus dat was erg spannend voor ze. Voor de video mochten ze een eigen plek in de wijk uitzoeken. Ze moesten hun teksten visualiseren. Daardoor moesten ze op een hele andere manier naar hun wijk kijken.''



En wat blijkt? In de verschillende wijken schuilen heuse raptalenten. Zeventien kinderen maken het nummer voor Molenwijk, de groep acht van OBS De Kameleon zong het refrein in. ,,Oh, oh Molenwijk, wat zie je er mooi uit. Oh, oh Molenwijk, ik voel me hier zo thuis. Oh, oh Molenwijk, welkom hier in mijn wijk'', schalde er door de straten van de buurt uit Laak. De jongeren staan in de clip bij kleurrijke muren, bij de karakteristieke molen en op een atletiekveld. Teksten als 'We maken geen ruzie, het is hier gezellig' en 'veel groen in mijn wijk, dat trekt me ook aan', passeren de revue. Positieve geluiden als deze maken ook van de video's van Loosduinen en Segbroek een sprekend geheel.



Volgens Umit mogen ze trots zijn op zichzelf. ,,Door deze projecten hebben kinderen zelfvertrouwen gekregen. Ze zijn van zichzelf gaan houden. Hun ouders zijn trots. Het zijn kunstwerken.''