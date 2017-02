Realityster Addy wil orde op zaken stellen in sportscholen

In verband met de verhuizing voor een jaar naar Zuid-Amerika, om er met twee gezinnen mee te doen aan de realityserie 'Helemaal het einde' stopte Van Wichen eind oktober met zijn sportschool Fitness2Gether. Elders in Voorburg begon hij echter de nieuwe sportschool Fit50+.



Abonnementhouders die er niet voor voelden daarheen te gaan, eisten hun geld terug. Ook zouden er problemen rond onbetaalde rekeningen zijn.



Noorderzon

Sinds Addy met zijn vrouw Astrid (33) en vier kinderen Julia (15), Eva (12), Esmée (11) en Levi (8) op 6 ­december in Chili arriveerden, blijven de financiële problemen rond het achtergelaten bedrijf opspelen.



Volgens RTL4 ontving Van ­Wichen geregeld berichten als zou hij bijna twee maanden geleden met de noorderzon zijn vertrokken. Hoewel de sportinstructeur vanuit Chili al het ­nodige kon oplossen, achtte hij het toch raadzaam om in Nederland persoonlijk contact te leggen met zijn zaakwaarnemer.



,,Zo laat ik zien dat ik niet met de noorderzon ben vertrokken en dat ik nog steeds elke dag met de sportschool bezig ben", stelde Van ­Wichen tegen verslaggevers van RTL4. ,,Dat is mij het gesprek in ­Nederland wel waard. Misschien is het ook wel het moment om te proberen de sportschool te koop te zetten. Ik wil alles doen wat mogelijk is om de boel in normale banen te leiden."