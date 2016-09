Rechtbank gewraakt in zaak mishandeling Laan van NOI

Uit de vele getuigenissen kwam naar voren dat het geweld werd gepleegd door vier verdachten. Twee broers zijn in maart van dit jaar veroordeeld tot drie jaar celstraf waarvan een half jaar voorwaardelijk.



Eén van de rechters die dat vonnis velde was mevrouw Van Rens en zij zat vandaag ook weer de rechtbank voor. Volgens advocate Al is er in het vonnis uit maart ook al geoordeeld over haar cliënt dus is de rechtbank volgens haar 'vooringenomen'.



Vooroverleg

Ondanks dat rechter Van Rens terzijde werd gestaan door twee andere rechters die niet bij het vonnis waren betrokken, sloot de raadsvrouwe niet uit dat er 'vooroverleg' over deze zaak is gevoerd. Daarmee zou rechter Van Rens ook haar collega-rechters beïnvloed kunnen hebben, zo verdedigde de advocate haar wrakingsverzoek.



Een speciale wrakingkamer van de Haagse rechtbank zal over de zaak moeten oordelen en het is nog niet bekend wanneer dat zal gebeuren. Pas daarna zal de zaak worden voortgezet in dezelfde samenstelling van rechters of in een nieuwe samensteling. In de 'minder, minder' zaak tegen PVV-leider Geert Wilders werd al eens een terugtredingsverzoek aan dezelfde rechter Van Rens gedaan, maar toen bleef zij zitten. De vierde verdachte in deze zaak is bij de politie bekend, maar het is nog niet gelukt om deze verdachte aan te houden.