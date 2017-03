Rechter: Geweld Rijswijkse stappers was noodweer

De drie handelden november vorig jaar uit noodweer, heeft de rechtbank vandaag bepaald.



Justitie had tegen het drietal werkstraffen tot 120 uur geëist. Maar omdat het 23-jarige slachtoffer uit Vlaardingen eerst één van de broers had aangevallen en met anderen achter hen aanjoeg - zoals uit beveiligingsbeelden bleek - vindt de rechter dat er van zelfverdediging sprake was.



Vrijgesproken

De Vlaardinger - tegen wie justitie 40 uur werkstraf eiste voor zijn aandeel in het uitgaansgeweld - was bewusteloos met een gebroken neus en gezichtsletsel op straat aangetroffen. Omdat de aan hem ten laste gelegde geweldshandeling niet is bewezen, is hij vrijgesproken.