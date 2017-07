Rechter schrikt van hond met tumor: eigenaar krijgt werkstraf

De politierechter gelooft zijn ogen niet en is geschokt als hij de foto van de verwaarloosde Mechelse herder Rex ziet: de hond heeft een gezwel in zijn nek ter grootte van een basketbal. Eigenaar Johan van W. (52) ging niet naar de dierenarts, omdat hij geen geld zou hebben. ,,Onzin'', oordeelt de rechter en legt hem een 60 uur werkstraf op.

Medewerkers van de dierenbescherming bellen - na meldingen uit de buurt - in januari aan bij de woning van de verdachte in het Haagse Bezuidenhout. Wanneer ze de hond aanraken huilt deze van de pijn. Eenmaal bij de dierenarts blijkt de hond een enorm gezwel in de nek, koorts, hartruis, hernia en artrose te hebben. De arts heeft de veertien jaar oude Rex in laten slapen.

In de rechtszaal worden foto's van Rex, waarop het gezwel te zien is dat volgens de arts ruim vijf kilo woog, getoond. De eigenaar van de hond beweerde te hebben gedacht dat de hond geen pijn had. Hij wilde naar eigen zeggen pas later met het dier naar de dierenarts gaan, wanneer hij zijn vakantiegeld had ontvangen.

De officier van justitie maakte korte metten met het excuus van de eigenaar. ,,Smoesjes. U had van alles kunnen doen, mensen bellen. Een hond kan niet zelf naar de dierenarts lopen.''

Gebalde vuist

De dierenmishandeling is niet het enige waar Johan van W. voor terechtstaat. Hij zou op 23 april ook zijn vrouw hebben geslagen omdat zij klaagde over haar ziekte. Toen de politie poolshoogte kwam nemen bedreigde Van W. een agent. ,,Rot op, of ik sla je op je bek'', zou hij met gebalde vuist hebben geschreeuwd.

Het excuus van de verdachte was dit keer dat het volgens hem om 'nep-agenten' ging. ,,Die pakjes kunnen inbrekers ook kopen in de feestwinkel.'' De officier van justitie liet weten dat deze verklaring 'helemaal nergens op slaat'.