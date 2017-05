Reda N. 12 jaar en tien maanden achter tralies

De 'Haagse duivel' werd door het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk gehouden voor de overvallen op multimiljonair Wim Zegwaard, een Rotterdams gezin én een vleeshandelaar uit Honselersdijk. Die brutale overvallen gingen met geweld gepaard. Zo zat Zegwaard uren opgesloten in zijn kelder, de buit bedroeg toen tonnen. In Rotterdam was de overval een traumatische ervaring voor de slachtoffers, onder wie jonge kinderen.



In 2015 kreeg Reda N. al 14 jaar celstraf opgelegd, het OM had toen eerst 18 jaar en later 16 jaar celstraf geëist. De rechtbank sprak hem toen echter vrij van de overval op de vleeshandelaar in Honselersdijk. Daarom ging het OM in hoger beroep. Vorige maand eiste het OM een nog zwaardere straf: 16 jaar.



Vandaag werd de Hagenaar opnieuw vrijgesproken van de overval in Honselersdijk. Dat leverde hem een lagere straf op.