Reda N. laat niet met zich sollen

Zijn haar zit weer anders en zijn uiterlijk is nóg meer dat van een bodybuilder. Crimineel Reda N. (29) zorgt in de gevangenis goed voor zichzelf én voor zijn strafzaak. Zijn slimme ogen verraden namelijk dat hij haarfijn in de smiezen heeft hoe hij zijn zaak het beste uit kan spelen.

Met Reda N. valt ook nu niet te sollen. Zoveel werd gisteren wel duidelijk. Na een veroordeling tot veertien jaar cel in 2015 was gisteren de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep.

Aalvlug en berucht was de Hagenaar, voor hij in de cel verdween. Een lange en destijds nog beduidend minder gespierde man van Marokkaanse afkomst, die zich in korte tijd wist op te werken van fietsendief in Nieuw Waldeck tot een Haagse crimineel waar menigeen tegen opkeek.

Geen gebrek

Aan geld had hij geen gebrek, bang was hij nooit en jarenlang was hij ongrijpbaar voor de politie. Hij intimideerde zijn slachtoffers als hij dat nodig vond. Brutaal pleegde hij overvallen. Zijn laatste twee slachtoffers waren volgens de rechtbank de Rijswijkse multimiljonair Wim Zegwaard en een steenrijk Rotterdams gezin. Kenmerkend was het kaartje dat hij naar het vakantieadres stuurde van Zegwaard, die tonnen tipgeld had uitgeloofd. ‘Ik heb je gevonden’, stond er in het Arabisch.

Nu hij in de cel zit wil hij nog een keer zijn gave ongrijpbaar te zijn uitspelen. De Hagenaar heeft topadvocaat Chrisje Zuur ingehuurd om zijn zaken te behartigen. De ferme taal van de aanklagers en zijn duizenden pagina’s tellende dossier maken op hem geen indruk. Nauwgezet controleerde hij in zijn cel het politieonderzoek . Urenlang luisterde hij opnieuw naar door hem gevoerde gesprekken, die de politie afluisterde. Hij maakt er verslagen van, net als eerder de politie deed. En hij stelt fouten te hebben ontdekt die in zijn voordeel zijn.

Suggestief

,,Wij denken dat de gesprekken nogal eens suggestief zijn opgeschreven,’’ zegt Zuur namens N.. Ook stelt hij dat agenten hem soms verwisselden met een ander en dat miljonair Zegwaard een spelletje speelde door met valse informatie te komen.