Reddingsdiensten in nood door hete nazomer

De Scheveningse post van de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) telt ongeveer 30 vrijwilligers, van wie er dagelijks zeker 13 beschikbaar moeten zijn om verdwaalde surfers, vermiste zwemmers of zeilboten in gevaar te helpen. De KNRM werkt doorgaans mee aan grotere reddingsacties, verder op zee.



En ook hier zijn veel vrijwilligers met vakantie. Zij die er wél zijn hebben het vaak druk met werk en gezin. Het 'piept en het kraakt', zegt woordvoerder Edward Zwitser. ,,Vooral bij de achterban, thuis en op het werk. Dat is begrijpelijk: drie keer per dag weggeroepen worden is niet niks.''



Veilig

De inzet komt niet in gevaar, benadrukt Zwitser. Maar er is wel een steeds grotere groep nodig om de minimale capaciteit te garanderen. Zo steeg het aantal vrijwilligers bij de KNRM landelijk van rond de 800 in de jaren 90 naar 1.300 nu.



Op de Scheveningse post passen de vrijwilligers niet zelden hun werktijden of vrije dagen aan om paraat te zijn voor noodsituaties.



Linksom of rechtsom: uiteindelijk lukt het tot nu toe altijd, zegt ook Heukenfeldt van de vrijwillige brigade. ,,De veiligheid, de bewaking van het strand, komt nooit in gevaar.''