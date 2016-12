Regio volgt met zes moordzaken dalende trend

TerugblikEen slager die zijn vrouw doodsteekt of een man, die zijn moeder om het leven brengt. Moordzaken maken veel los in de samenleving. Toch was 2016 op het vlak van moorden in de Haagse regio een rustig jaar.

Het is de trend van de laatste jaren: het aantal moorden in de Haagse regio is al jaren stabiel en laag, al blijft een kwalificatie als laag in combinatie met moord wrang. Maar waar de regio in 2005 nog werd opgeschrikt door liefst 31 moorden en recenter in 2012 nog door zestien gevallen, cirkelt de laatste jaren het aantal moorden rond de zes.



In 2015 vielen er bijvoorbeeld in de regio zeven moorden te betreuren en dat aantal past geheel in de landelijke ontwikkeling. Het CBS registreerde dat in 2015 in Nederland 120 mensen om het leven waren gekomen door moord of doodslag. Sinds het begin van de registratie in 1996 is het aantal niet zo laag geweest.



Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat in de periode van 2011 tot 2015 ruim de helft van de vrouwelijke slachtoffers door de partner of een ex is omgebracht. Dat blijkt ook in twee van de zes gevallen, waardoor de Haagse regio in 2016 wordt opgeschrikt. Een overzicht.

12 januari

Het jaar is nog maar twaalf dagen oud als rond 18.00 uur op de Loosduinse Hoofdstraat schoten klinken. Midden op straat valt een vrouw neer. Even later klinkt er aan de overkant van de straat bij een auto weer een schot. De vrouw is de 39-jarige Amira Ballian, een moeder uit Bosnië-Herzegovina die werkte bij het Libanon Tribunaal in Leidschendam. Ze wordt opgewacht door haar echtgenoot, die zich niet veel later zelf om het leven brengt. De politie heeft al vaak bij hen aan de deur gestaan, omdat ze ruzie hadden.

Logo Volledig scherm Plaats delict in de Loosduinse Hoofdstraat © Regio15

16 februari

In Ypenburg wordt op 16 februari de 28-jarige Dynio Wilson doodgeschoten door de nieuwe vriend van zijn ex, Ricky G.. Dynio is een jeugdvriend van voetballer Eljero Elia. Dat G. de schutter is, wordt niet ontkend, wel onderzoeken deskundigen nog of G. op dat moment wist wat hij deed.

Logo Volledig scherm Herdenkingsplek Dynio Wilson © AD

6 april

Op 6 april wordt de Pool Adam Niemiec in zijn huis aan de Frans Halsstraat in Den Haag doodgeslagen.



Niemiec staat op zijn werk bekend als een harde werker en thuis als die vriendelijke man die aan skatetochten meedoet. Een landgenoot van Niemiec is opgepakt, maar over de achtergrond van de dood van Niemiec is nog niets bekend. De dader is opgenomen op een psychiatrische afdeling van de gevangenis in Scheveningen.

Logo Volledig scherm Adam Niemiec © Facebook Aniemiec2

7 april

Triest is de dood van de 18-jarige Oussama aan de Hofzichtlaan in de Haagse wijk Mariahoeve op 7 april dit jaar. Extra verdrietig, omdat hij zo jong is. Droevig omdat de dader nóg jonger is, vijftien jaar. En treurig omdat een moord, net zoals elke andere moord, zo zinloos is.



De twee hebben al langer ruzie met elkaar, waarover weet niemand. Als ze elkaar op die 7 april onverwachts zien, vliegen ze elkaar in de haren en trekt de 15-jarige jongen een mes.Hij is de enige dader die dit jaar bestraft is. Net voor de kerst krijgt hij te horen dat hij tien maanden de cel in moet en zich daarna in een kliniek moet laten behandelen.

Logo Volledig scherm © Jos van Leeuwen

14 juli

De Irakees Abdelmajid lijkt voor de buitenwereld zo gelukkig met zijn Russische vrouw en hun drie zoontjes. Maar in juli knapt er iets in het hoofd van de voormalige slager uit Rijswijk. Hij steekt zijn vrouw thuis aan de Professor Quacklaan dood.

Logo Volledig scherm © Regio15

23 november

Ook bij de laatste gewelddadige dood dit jaar gaat het om een familietragedie.



Aan de Klaverweide in Voorburg brengt op 23 november een 52-jarige man zijn moeder om het leven. Daarna springt hij van de flat. Het incident hakt er flink in bij de bewoners van de flat.



Degenen die de zoon kennen, zijn zeer verrast door het voorval. De man zorgde juist voor zijn moeder.