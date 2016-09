Reizigers vast in bloedhete trein voor Den Haag Centraal

Reizigers melden op Twitter dat ze ruim drie kwartier hebben vastgezeten in de trein, waar het bloedheet werd. ProRail deelde na een tijdje flesjes water uit aan de oververhitte reizigers. Voor een persoon zou dit te laat zijn gebeurd. Diegene viel flauw.



Uiteindelijk werd er vervangend vervoer geregeld. De reizigers konden in een andere trein stappen. Maar ook dit ging niet vlekkeloos. Zo moest eerst nog de sleutel van een trap worden gevonden, meldt reiziger Jan Postma op Twitter.



Extra reistijd

Volgens de NS rijden er momenteel geen treinen tussen Ypenburg en Den Haag Centraal. De vervoerder adviseert reizigers om de tram en metro te gebruiken. Door de storing zijn mensen een stuk langer onderweg. De extra reistijd is meer dan een uur. De NS verwacht de storing te hebben verholpen rond 18.00 uur.



Een soortgelijk probleem met een gestrandde trein deed zich overigens eerder vandaag ook al voor vlakbij Station Eindhoven. Ook hier zaten de reizgers ruim drie kwartier vast.