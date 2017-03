Reizigers weer iets tevredener over HTM

Het Haagse ov-bedrijf HTM heeft in de OV-klantenbarometer een nette voldoende gehaald. De klanttevredenheid van reizigers die de tram of Randstadrail pakten is vorig jaar gestegen. De tram krijgt een 7,5 (was 7,4) en Randstadrail plust ook licht naar 7,6.

HTMBuzz haalde dezelfde score als in 2015: een 7,7. Daarmee is het van de HTM-vervoersvormen dus het hoogst gewaardeerd. Een en ander is opgetekend in de vandaag verschenen OV-klantenbarometer, een onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid over het openbaar vervoer.

Algemeen directeur Jaap Bierman van de HTM stelt dat het bedrijf 'op de goede weg' is voor wat betreft klantwaardering. ,,Onze inspanningen betalen zich uit, want we klimmen flink in de landelijke ranking van openbaar vervoersbedrijven. Ik geef een compliment aan alle HTM'ers voor het bereiken van dit resultaat.''