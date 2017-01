Reizigersorganisatie Rover nog niet blij met nieuw CS

Zo is de bewegwijzering door het station nog immer beneden peil. 'Op een fraai scherm in de hal worden mooie reclames geprojecteerd, maar er wordt geen reisinformatie vertoond'. Wie op zoek is naar de Randstadrail richting Rotterdam moet het allemaal maar zelf uitzoeken. Die verbinding staat in de reisinformatie als Lijn E, maar op de borden in de stationshal moet de M worden gevolgd omdat het gaat om een metro. 'Wist u als lezer dat Den Haag een metro heeft?', schrijft Kruyt.



Ov-fietsen

Verder hekelt hij ook het verstoppen van de wc en de fietsenstalling onder een trap. Vlot gevolgd door sarcasme: 'Eigenlijk is dat wel praktisch omdat de ov-fietsen in Den Haag Centraal na 09.00 uur in de ochtend toch niet meer te verkrijgen zijn'.