Renbaan Duindigt tast in duister na verkoopflop

Komende dinsdag zouden de leden van de Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) groen licht hebben moeten geven voor de deal, maar zover komt het dus niet. De firma, die twaalf miljoen over had voor Duindigt, zou de toekomst van de renbaan niet kunnen garanderen.



En dat is vanaf het begin een keiharde eis geweest, waarschuwde voorzitter Toy Merx van de NDR al. ,,Als in het contract ook maar één letter verkeerd staat, gaat de koop niet door'', zei hij. ,,We willen zeker weten dat we nog minimaal vijftien jaar op de baan kunnen blijven koersen.''