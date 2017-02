René Bom zoekt overal naar zijn verloren stadsring

Bom kreeg de ring ooit als allereerste drager van het bedrijf Area Jewel dat is gespecialiseerd in juwelen met stadsafbeeldingen. ,,Ik was er erg aan gehecht'', zegt de nachtburgemeester. ,,Er zijn ringen die ik weleens thuis laat liggen, maar deze had ik altijd om mijn vinger. Ik schat zeker al drie of vier jaar.''



René Bom zegt geen idee te hebben waar hij het kleinood verloren heeft. Hij was onder meer op de afscheidsreceptie van zijn dagcollega Jozias van Aartsen, gisteravond in de Fokker Terminal.



Bodem

Zelf houdt hij ook rekening met de mogelijkheid dat de ring op de bodem van het zwembad van Caesar Fitness + Spa aan de Mauritskade ligt. Bom heeft daar donderdag nog een paar baantjes getrokken.



Wie toch aan het zoeken is voor de nachtburgemeester: ook zijn vorig jaar gestolen houten fiets is nog steeds niet boven water.