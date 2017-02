Rennen door schuimbad: Bubbel Run in Zuiderpark

Voor wie even niet voor zich ziet wat het precies is: stel je een hardloopwedstrijd voor, maar dan met schuim. Het is de eerste keer dat de loop in Den Haag wordt gehouden. En bijna de eerste keer dat het überhaupt wordt georganiseerd. Amersfoort heeft de aftrap op 11 juni.



Bij de nieuwe marathon zijn er twee afstanden. Eén van 2,5 kilometer en een iets langere van 5 kilometer. Deelnemers rennen de afstand en komen onderweg langs drie schuimbaden. Bereik je de finish? Dan wordt je volgens de organisatie onthaald met muziek als een schuimbom.



'Mooi park'

,,We hebben voor het Zuiderpark gekozen, omdat het een heel mooi park is om deze loop te organiseren'', laat een woordvoerder weten. En voor wie van schuim houdt, maar wat huiverig is voor lichamelijke activiteiten: ,,Het gaat niet om het neerzetten van de beste tijd, maar om het gezond en goed bezig zijn met elkaar.''