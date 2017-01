Residentie Orkest staat bijna een miljoen in de min

De schuld zou nog 340.000 euro hoger uitvallen als het orkest vorig jaar geen extra financiële steun van de gemeente had gekregen.



Het Residentie Orkest sloot 2015 af met een tekort van 525.000 euro, waar rekening was gehouden met een 55.000 euro. Na grote kritiek van de gemeente op de slechte fnanciële administarie nam het bestuur afscheid van z'n zakelijk leider. Maar vorig jaar was het niet veel beter. Naar schatting eindigt het orkest het jaar met een tekost van minimaal 375.000 euro'', schrijft wethouder Joris Wijsmuller.



Zware verliezen

Volgens de brief zijn de zware verliezen deels te wijten aan de forse bezuinigingen uit 2013 die het orkest nooit helemaal heeft kunnen opvangen. ,,De laatste tien procent blijkt moeilijk te realiseren, stelt de wethouder. Ook heeft het Residentie Orkest te maken met bezuinigingskosten die tot op de dag van vandaag doorlopen.



Maar zeker ook belangrijk voor de financiële ellende zijn de tegenvallende opbrengsten. Het orkest had al gewaarschuwd dat de tijdelijke verhuizing naar het Zuiderstrandtheater wel eens negatief zou kunnen uitpakken. Het theater is veel kleiner dan de Anton Philipszaal en levert dus ook minder recette op.



De gemeente hoopt dat het Residentie Orkest tussen 2017 en 2020 in staat is de schuld weg te werken. Het orkest krijgt de komende vier jaar ook 560.000 euro meer subsidie van (vooral) het rijk en van de gemeente. In de vier jaar daarna moet de weggewerkte schuld plaats maken voor een eigen vermogen van 800.00 euro.