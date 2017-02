Restaurant Fish & Meat uit New Babylon gezet

Duizenden vierkante meters staan al leeg in het winkelcentrum. Bezoekersaantallen vallen tegen. Er vertrekken binnenkort sowieso nog zes winkels.



Bij Fish & Meat op de eerste verdieping van New Babylon kan je 2,5 uur onbeperkt eten voor een vast bedrag. Chefs bereiden aan kookeilanden allerlei wereldgerechten. Volgens restauranteigenaar Hu was hem door de verhuurder een dagelijks bezoekersaantal van 30.000 voorgespiegeld, vandaar de hoge maandhuur van 27.000 euro. Hu investeerde ook nog eens acht ton in het interieur. Nu de bezoekersaantallen van New Babylon zo zwaar tegenvallen, voelt Hu zich 'bedrogen' door de verhuurder: hij wilde kwijtschelding en een lagere huur.



Maar Vastgoedbedrijf Ico Lightyear voerde aan dat er geen bezoekersgaranties zijn gegeven aan huurders in New Babylon. De advocaat van het bedrijf: 'We nemen afscheid van alle huurders die niet kunnen betalen. Er moet een streep worden getrokken.' Onderhandelingen tijdens de zitting over kwijtscheldingen liepen stuk, zodat de rechter de knoop heeft moeten doorhakken.