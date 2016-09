Restauratie Gouden Koets kost mogelijk 1,2 miljoen

De Gouden Koets is het afgelopen jaar ontmanteld en de verschillende onderdelen zijn afzonderlijk bestudeerd. In de volgende fase moeten offertes worden aangevraagd voor het herstelwerk. Voor de restauratie van de vorig jaar gereedgekomen Glazen Koets was zeven jaar nodig.



Minister-president Mark Rutte wilde de Tweede Kamer eerder dit jaar niet vertellen hoeveel de opknapbeurt zou gaan kosten. De kosten van de opknapbeurt vielen volgens Rutte binnen de begroting van Koning Willem-Alexander. De vorst heeft de vrijheid, met inachtneming van het openbaar belang, om zelf te bepalen hoe hij het geld inzet.



De Glazen Koets vervangt tijdens Prinsjesdag de Gouden Koets.