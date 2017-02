Reünie-feest Marathon komt terug: ‘Veel enthousiasme’

,,Er is zoveel enthousiasme voor een Marathon-feest, dat er gewoon nog een reünie moest komen’’, legt Ben, oud-portier van de discotheek en eigenaar van restaurant UNO, uit. ,,Waar het feestje plaatsheeft, hou ik wel nog even geheim, want nog niet alles is rond.’’



Want dat het veel voeten in aarde heeft om zo’n groot feest weer te organiseren in Den Haag, is overduidelijk. Twee locaties die Ben op het oog had, lieten hem in de kou staan. ,,We wilden eerst op de Uithof een feest geven, maar daar zou veel overlast zijn. Toen hebben we het bij de Grote Kerk geprobeerd, maar daar zou teveel geluidsoverlast zijn. Dat was een domper. Maar het feest moet wel dichtbij zijn, dus we blijven in Zuidwest. Het lijkt nu eindelijk te lukken.’’