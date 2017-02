Revaliderende motoragent: Steun geeft me kracht

Slag in de Javazee herdacht in Kloosterkerk

7:40 In de Haagse Kloosterkerk wordt vanochtend herdacht dat het 75 jaar geleden is dat de Slag in de Javazee plaatsvond. Ruim 450 nabestaanden, één overlevende en de ministers Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) en Jet Bussemaker (Cultuur) zijn bij de plechtigheid aanwezig.