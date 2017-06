Riant draagvlak voor groei Madurodam, al wordt de Stadspartij nerveus

De HSP meegerekend kunnen de wethouders Boudewijn Revis (VVD) en Karsten Klein (CDA) bogen op een meerderheid van twee derde voor hun voorstel om Madurodam te laten uitbreiden met 0,6 hectare op de achtergelegen Scheveningse Bosjes. Een riant draagvlak. Het eerste politieke debat over de expansieplannen van het attractiepark was vanmiddag dan ook weinig spannend .

Revis had de Stadspartij begin deze maand binnenboord gehaald met twee beloften bovenop alle wettelijke groen- en natuurcompensatie. In ruil voor de handtekening van de progressieve coalitiegenoten zou Revis een werklocatie van het groenbedrijf aan de Aletta Jacobsweg ‘teruggegeven aan de natuur’ en hij maakt de Ver Huëllweg -pal achter Madurodam- autovrij.

Maar in het debat klonk plots een mits: voordat Revis die maatregelen verder gaat uitwerken, wil hij eerst het oordeel van een speciale denktank over de Scheveningse Bosjes afwachten. Die werkt momenteel immers aan een visie voor het hele gebied, dan is het wel zo netjes om niet alvast met een bulldozer door het park te crossen, is vrij vertaald zijn motief.

Dat was koren op de molen van de andere partijen, die het toch al op de HSP (‘jullie zijn gedraaid!’) gemunt hadden: krijgt de Stadspartij nog wel haar zin nu het allemaal op de lange baan gaat, klonk het plagerig bij de anderen. Van Vulpen bleek er inderdaad niet gerust op: ,,We willen graag meer duidelijkheid. Wat we afgesproken hebben moeten we beter verankeren. Dus dat bespreken we graag nog even voor 6 juli, als de raad hierover beslist.’’