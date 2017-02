Richard de Mos pakt vrouwen in met 'liefdestweet'

‘Boer zoekt Vrouw blijft héérlijk wegkijken; leuk! Bij versie Politicus zoekt Vrouw schrijf ik mij in. Een goede brief is altijd welkom’, schreef politicus Richard de Mos gisteravond met een vette knipoog op Twitter.



Maar dat dat tweetje een eigen leven zou leiden, had de romanticus nooit kunnen denken. ,,Ik ben niet op zoek naar een vrouw hoor’’, laat hij lachend weten op de vraag of hij op zoek is naar een levensgezel. ,,Ik vind het gewoon een heel erg leuk programma en wilde daar een tweetje aan wijden. Ik zat op de bank toen ik het bericht stuurde en was me van geen kwaad bewust dat het zoveel reacties op zou leveren. Het was vooral bedoeld als een grappig bericht.’’



Maar het bleek een schot in de roos. Door die grappende oproep heeft Richard wel al enkele brieven mogen ontvangen. ,,Volgens mijn secretaresse hebben een paar mensen contact gezocht. Ik heb gevraagd om die brieven even apart te houden, dan ga ik die later even lezen.’’



De politicus blijft nuchter. Hij is inmiddels zo’n anderhalf jaar vrijgezel, maar echt tijd voor een vrouw heeft hij niet. ,,Doordeweeks ben ik druk aan het werk. In het weekend ben ik fulltime papa en verdient mijn 3-jarige dochter alle aandacht.’’ Maar mocht Richard de vrouw van zijn leven tegen het lijf lopen, dan staat hij zeker open voor een relatie. ,,Als je iemand tegenkomt, kom je iemand tegen. Zo niet, dan niet en daar maak ik me ook helemaal niet druk om.’’