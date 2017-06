Rijswijk haalt gevaarlijke fietspaaltjes weg

GGD maakt zich zorgen over afhakers e-health

7:42 Gratis bloeddrukmeters liggen te verstoffen en de digibeet mist belangrijke informatie, want de oude ziekenhuisfolder is nu een app. Bij een grote groep slaat e-health, wat staat voor zorg via het internet, niet aan. GGD Haaglanden maakt zich zorgen om de 'afhakers'.