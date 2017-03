Rijswijk in het donker door aanpassen van verlichting

,,Maar door het omzetten van de lantaarns van netbeheerder Stedin naar eigen schakelkasten treden er storingen op'', zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Als de lantaarns eenmaal zijn omgezet kunnen we een storing sneller oplossen dan dat we op Stedin moeten wachten, maar het is nu nog even door de zure appel heen bijten.''



Van de 110 kasten die moeten worden vervangen, zijn er veertig klaar. ,,In de periode dat we aan het ombouwen zijn, kan het zijn dat de verlichting het niet doet. '' De operatie is ook nodig om de verlichting aan te passen aan nieuwe normen voor veiligheid en duurzaamheid.



Sleutel

Met het overbrengen van de voedingspunten van de openbare verlichting van Stedin ('Bij een storing moeten we dan wachten tot er iemand van Stedin met de sleutel komt') naar eigen schakelkasten is de gemeente in december 2015 al begonnen. Het werk moet voor de zomer zijn afgerond.



