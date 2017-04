Rijswijk sluit pact tegen armoede

Tijdens de bijeenkomst waarbij het pact gesloten is zijn verschillende actiepunten geformuleerd. Zo zijn de partijen van plan om ondersteuning te bieden aan inwoners die onverwacht zonder geld komen te zitten en inwoners die een laag inkomen hebben. Ook is er een lespakket in ontwikkeling waarmee kinderen kunnen leren omgaan met geld.



,,Het verminderen van armoede is speerpunt. Er gebeurt al veel in Rijswijk, maar met dit armoedeparct zijn we in staat krachtiger de armoede in Rijswijk aan te pakken'', laat een trotse Björn Lugthart - wethouder Sociale Zaken - weten.



De partijen die gaan samenwerken in het pact zijn Welzijn Rijswijk, Rijswijk Wonen, Vidomes, Rabobank Rijswijk, Stichting Trias, JSO, Humanitas, Stek, Sociaal Wijkteam Rijswijk, Stichting Leergeld Den Haag en de gemeente Rijswijk.