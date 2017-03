Rijswijk stapt over op nultarief

Na een avond vol kritiek op het nieuwe parkeerbeleid in Rijswijk ging verantwoordelijk wethouder René van Hemert door het stof. Hij bood de gemeenteraad zijn excuses aan. ,,Het had allemaal beter gekund."



Van Hemert had het tijdens de vergadering zwaar te verduren. Het afschaffen van de blauwe zones, en dus niet meer twee of drie uur gratis parkeren, is veel Rijswijkers duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Vooral winkeliers en sportverenigingen voelen zich zwaar benadeeld.



Rumoerig

Burgemeester Michel Bezuijen moest tijdens de zeer rumoerige discussie de zaal meerdere malen tot rust manen. Tot een motie van wantrouwen kwam het niet. Ed Braam van Beter voor Rijswijk sprak wel over 'een stevige gele kaart' voor Van Hemert en het hele college van b en w. PvdA'er Jos Bolte diende een 'motie van treurnis' in. Hij eiste dat met onmiddellijke ingang de blauwe zones weer worden ingevoerd. ,,Want we zijn door het college op het verkeerde been gezet."



Nultarief

Geen van de negen moties werd aan het einde van de avond aangenomen, of was al eerder ingetrokken. Wethouder Van Hemert had toen de nodige druk van de ketel gehaald door de invoering van het nultarief aan te kondigen. Dat is ook een systeem met gratis parkeren, maar wordt als flexibeler dan de blauwe zone beschouwd.



Eerst zei Van Hemert te willen onderzoeken of er wel een nultarief kan worden ingevoerd, maar dat maakte geen indruk. Na een tweede schorsing was hij veel stelliger: Rijswijk krijgt een nultarief.



Hoe lang er dan gratis mag worden geparkeerd, zal nog worden onderzocht.