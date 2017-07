Rivaashna (15) uit Leidschendam al een week vermist

Ongewisse toekomst voor de Haringkoning

10:10 De bekendste haringzaak van Den Haag, de Haringkoning bij het Rijswijkseplein, staat te koop. Het is de vraag of de zaak nog wel haring blijft verkopen, want volgens de makelaar is een van de geïnteresseerden van plan het over een andere boeg te gooien.