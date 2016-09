Roan Pronk (15) stelt luisteraar gerust met single 'Alright'

Vertel Roan, had je als musicalster altijd al de ambitie om een single uit te brengen? ,,Bij musicals krijg je altijd te horen hoe je moet zingen en krijg je een vast repetoire. Bij een eigen nummer is het heel anders. Ik vind het fijner dat ik me niet aan strakke regels hoefde te houden en dat ik het nummer zelf kon brengen hoe ik wilde. Maar eigenlijk heb ik nooit echt nagedacht over het uitbrengen van een single. Mijn zangleraar kwam ermee." Je zangleraar had een kant-en-klaar nummer voor je in de aanbieding? ,,We hebben samen gekeken waar het over ging en hoe ik het kon overbrengen. Het gaat over iemand die er doorheen zit. Dit nummer is dan een steuntje in de rug." Kon je je daar een beetje in vinden? ,,Ik heb het zelf niet meegemaakt dat ik of een vriend van me zich zo voelde. Het is ook wel een moeilijke tekst voor jongeren denk ik. Tenminste, het is niet echt een kinderliedje. Maar het leek me wel heel fijn dat als je er doorheen zit, dat je naar een nummer kan luisteren waarin er wordt gezegd: 'toch komt het goed'."

Hoe breng je als 15-jarige een eigen single uit?

,,Ja, dat vroegen wij ons hier thuis ook af. Toen we dat nummer hadden opgenomen, dachten we: wat gaan we hier nu mee doen? Mijn moeder zag het helemaal niet zitten: te veel werk. Ik zit ook niet bij een platenmaatschappij. Uiteindelijk was mijn zus de redder in nood. Die zag hoe je het via een site aan kon bieden via bijvoorbeeld iTunes."



Hoe vaak is het nummer al gekocht?

,,Dat weten we nog niet. Je krijgt pas te zien hoe vaak het aangeschaft is als 50 mensen het gekocht hebben. Dat is dus nog niet zo."



De videoclip is al wel meer dan 2000 keer bekeken. Is de danseres in de clip je vriendin?

,,Nee, wel een goede vriendin. Zoë Greten zit bij mij op school en was ook de winnares van Superkids. De videoclip is opgenomen in Scheveningen. Dat was wel gek, ik playbackte niet, maar stond midden op het strand te zingen terwijl er allemaal mensen voorbij liepen."



Dus je fanbase was gelijk nog groter?

,,Haha. Aan de fanbase zijn we hard aan het werken. Ik denk dat mensen me door mijn deelname aan het Junior Songfestival en de musicals wel al kennen, maar ik ben geen BN'er."