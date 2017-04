Robbert van der Ende is trots op de gitaar van Eddy Christiani

Eddy Christiani was de eerste musicus in Nederland die elektrische gitaar speelde, misschien zelfs wel de eerste in Europa. Hij had vele hits in de jaren veertig en vijftig, zoals Ouwe taaie, Spring maar achterop en Daar bij de waterkant. Christiani bleef tot zijn negentigste optreden, hij was 98, toen hij verleden jaar oktober overleed. ,,Hij was een inspiratiebron voor grote gitaristen, bijvoorbeeld voor Jan Akkerman", vertelt Van der Ende. Hij speurde de gitaar van Christiani op in het zuiden van Duitsland. Het instrument was in bezit van de weduwe van Jerry Rix, de zoon van Toby Rix, een bekende variétéartiest. Die kocht de gitaar in 1963 van Christiani.

Zacht prijsje

Van der Ende wil niet vertellen wat hij er voor betaalde. ,,Maar het is een relatief zacht prijsje. Omdat hij van Christiani was, mocht hij best iets meer kosten dan een normale gitaar."



Christiani is op oude beelden en op plaathoezen veelvuldig met de gitaar te zien. Dat het de echte is, daar twijfelt Van der Ende niet aan. ,,Kijk maar. Deze gitaar heeft rechtsonder een donkere streep, die zit in het hout. Dit is 'm, hoor!"



Van der Ende (53) is van jongs af aan gek van gitaren en stond zich met zijn neus tegen de ruit van de muziekwinkels in Den Haag te vergapen aan de exemplaren in de etalage. ,,Ik droomde ervan een Gibson te hebben. Dat lukte uiteindelijk ook. Ik heb op gitaren van vele merken gespeeld, maar Gibson is echt mijn ding."



Hij zegt zelf een 'gemiddelde gitarist' te zijn. De toppers treft hij in zijn winkel. Velen van hen zijn vaste klant. Deze maand verkocht hij nog een Flying V aan Wahlon. Hij weet zeker dat Eddy Christiani zich in zijn zaak had thuis gevoeld. ,,Niet iedereen weet dat hij van oorsprong een Hagenees was. Hij woonde vanaf zijn twaalfde in Amsterdam, maar groeide in zijn jeugd hier op."



Als deskundige stelt Van der Ende vast dat Christiani een topper was. ,,In het tweede gedeelte van zijn carrière heeft hij zich vooral toegelegd op het gitaarspelen. De grote Chet Atkins was een voorbeeld voor hem en dat is te horen ook. ,,Na 1961 ging het in de muziek helemaal los met The Beatles en The Rolling Stones en verdween Christiani een beetje naar de achtergrond, maar hij kon zonder enige twijfel met de beste gitaristen mee."



Natuurlijk speelde Van der Ende zelf al op de Gretsch van Christiani. Dat gaf hem een prettig gevoel. Hij is dolblij met de gitaar, maar als ondernemer zal hij voor een aantrekkelijk bod zwichten en 'm verkopen. ,,Voor mij is belangrijk dat de gitaar goed terechtkomt."