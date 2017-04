Robbie van Leeuwen van Shocking Blue krijgt expositie

De carrière van Robbie van Leeuwen (72) begon met de Haagse bands The Atmospheres en The Ricochets. Zijn eerste succesvolle groep was The Motions, waarmee hij met het door hem geschreven protestlied Wasted Words een grote hit scoorde.



Venus

Van Leeuwen werd legendarisch met de band Shocking Blue en het nummer Venus, dat als eerste Nederlandse popplaat de eerste plaats in Amerika haalde. Na zijn tijd met Shocking Blue leidde hij muzikale projecten als Galaxy Lin en Mistral.



Bij de besloten opening morgen krijgt Van Leeuwen het eerste exemplaar uitgereikt van een aan hem gewijde tribute-cd met een selectie van zijn werk.