ROC barst bijna uit zijn voegen

Groei

Hoe dan ook is het ROC blij met de groei, hoewel ze die bijna niet aankon. ,,Uiteindelijk zijn we er helemaal klaar voor, we zagen het natuurlijk al wel een beetje aankomen.'' Er zijn nieuwe docenten aangetrokken en er is in de bestaande gebouwen voor meer ruimte gezorgd voor de sterk groeiende opleidingen.



Opvallend is de populariteit van de technische studierichtingen, waar ruim 250 meer eerstejaars zich inschreven dan vorig jaar. Jarenlang lieten jongeren die opleidingen juist links liggen. In 2012 schatte toenmalig onderwijsminister Van Bijsterveldt dat er dit jaar een tekort van 17.000 technici zou ontstaan, vooral aan mbo-geschoolden. Er is sinsdien flink campagne gevoerd om jongeren te lokken naar de bèta-opleidingen. ,,Mogelijk hebben die campagnes hun vruchten afgeworpen,'' zegt de zegsvrouwe van Mondriaan. ,,Je ziet het ook bij de aanwas op technische hbo-opleidingen en de TU's.''



Het ROC heeft ook gemerkt dat haar technische opleidingen er goed op staan bij ouders. ,,Hierbij speelt mee dat onze studenten goed scoren bij de internationale mechatronicawedstrijden. Dat zorgt voor goede publiciteit.'' Dat geldt ook voor het nieuwe The Hague Hospitality Centre, waarmee de Hotel and Management School van het ROC zich vorig jaar in één klap internationaal op de kaart zette. Er meldden zich mede daardoor 100 meer eerstejaars aan dan in 2015.